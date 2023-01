Incidente nella notte di Capodanno: 50enne si schianta con l'auto contro un albero

CODROIPO -- Un uomo di circa 50 anni di età è stato soccorso intorno alle 2 di oggi, 1 gennaio, per la ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Pozzo di Codroipo, in via San Rocco.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine (attivati dagli infermieri della sala operativa della Sores i Carabinieri) ha perso il controllo della vettura che è andata a schiantarsi contro un albero. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, la Sores ha inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di una ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo.