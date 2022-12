Travolto e sbalzato a terra da un'auto: grave un 75enne, altri 5 investimenti di pedoni in poche ore in Friuli

Sei investimenti di pedoni in pochi minuti oggi - 15 dicembre - in Friuli: un uomo di 75 anni è rimasto ferito in maniera seria nel tardo pomeriggio a Cordovado, in piazza Cecchini. Per cause in corso di accertamento, mentre camminava è stato investito da una vettura ed è stato sbalzato per alcuni metri. Subito sul posto il Sores che ha disposto il trasporto in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per un serio trauma cranico.

I tre investiti a Udine

A Udine un uomo è stato investito da un'auto mentre stava camminando a bordo strada in via Martignacco, all'altezza di una farmacia. Gli infermieri hanno inviato subito sul posto un'ambulanza con infermiere (Als). Per lui ferite fortunatamente non gravi. Sempre a Udine una ragazza è stata travolta in via de Rubeis all'incrocio con via delle Ferriere. Sul posto l'ambulanza e le forze dell'ordine. Ferite lievi non gravi.

Un terzo investimento, sempre a Udine, in via Chiurlo all'incrocio con via Leonardo da Vinci. Si tratta di una donna di circa 40 anni, sbalzata e assistita dall'equipaggio di un ambulanza. Rientro in verde su ospedale di Udine.

A Gradisca e Tricesimo

In piazzale Unità d'Italia a Gradisca d'Isonzo si è verificato un investimento. Vittima dell'incidente stradale uomo 49 anni che ha riportato una ferita al capo. Sul posto automedica e ambulanza da Gradisca d'Isonzo. Trasporto in ospedale in giallo. Allertate in tutti i casi dagli infermieri della Sores anche le forze dell'ordine per quanto di competenza.

Un sesto investimento infine a Tricesimo sempre di una donna rivoverata in codice giallo.