Raffica di incidenti nella notte in Fvg, dall'uomo uscito dall'auto e caduto in una cavità a quello che è finito contro un albero

Una notte piena di incidenti quella tra sabato 17 dicembre e domenica 18 in Friuli Venezia Giulia.

Moimacco, esce dall'auto e cade in una cavità

uomo feritoUn uomo è stato soccorso dai sanitari nelle prime ore di oggi, intorno alle 2, in via Malina, nel territorio comunale di Moimacco per le ferite riportate a seguito di una caduta accidentale in un fossato-cavità. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine attivate dalla Sores, è uscito dall'auto ed è caduto all'interno di una cavità limitrofa a un cantiere. Dopo l'allarme, con una chiamata alla centrale di primo livello del Nue112, gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato subito sul posto l'automedica e l'ambulanza. Hanno attivato immediatamente anche ai vigili del fuoco per quanto di competenza. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.

Animale sbuca all'improvviso: scontro con un'auto

Intorno a mezzanotte e mezza, nel comune di Reana del Rojale, il conducente di una vettura ha perso il controllo, pare dopo avere impattato contro un animale selvatico sbucato improvvisamente sulla carreggiata. Sul posto sono state inviate una automedica e l'ambulanza. La persona è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Udine. Sul posto forze dell'ordine e Vigili del fuoco.

Udine, auto finiscce ribaltata

A Udine, in via Giuseppe Tullio, intorno alle 2:30, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita gomme all'aria. La persona è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo ed è stata soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza che lo ha controllato sul posto. La persona ha rifiutato il trasporto in ospedale. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco e attivato gli agenti della Polizia di Stato per tutti gli accertamenti e per quanto di competenza.

Trieste, auto contro un albero

Intorno a mezzanotte, a Trieste, incidente stradale lungo Strada Nuova per Opicina, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un albero. Si tratta di un uomo di 40 anni che viaggiava con un'altra persona. Nell'impatto entrambi sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave. Sul posto la sala operativa della Sores ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica. Attivati subito dagli infermieri della Sores anche i Carabinieri di Barcola e i Vigili del fuoco di Opicina per quanto di competenza. I due uomini sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara con ferite fortunatamente non gravi.

Trieste, scontro fra auto e scooter

A Trieste, in viale D'Annunzio, scontro tra auto e scooter; una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Cattinara in condizioni comunque non gravi. Sul posto automedica e ambulanza inviate subito dagli infermieri della Struttura operativa regionale per l'emergenza sanitaria. Attivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per quanto di competenza.