Frontale la sera di San Silvestro: morto sul colpo 47enne sbalzato fuori dall'auto, gravi due ragazzi incastrati tra le lamiere

CASALEONE - Scontro frontale tra due auto, scivolano nella scarpata e il bilancio è pesantissimo: Michele Campolongo, 47 anni di Cerea, è morto sul colpo e due ragazzi sono rimasti feriti. Alle ore 17.45 di ieri, 31 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in via Belfiore a Casaleone. Due autovetture si sono scontrate finendo entrambe nei canali che costeggiano la via. Tragico il bilancio, il conducente di una delle due auto, un uomo di 47 anni, residente a Cerea, è deceduto, feriti due ragazzi. I vigili del fuoco, giunti da Legnago, hanno lavorato con divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre dalle lamiere i due ragazzi feriti che viaggiavano a bordo delle macchine coinvolte, sbalzato fuori dal mezzo invece il conducente della seconda vettura. La strada è rimasta chiusa al traffico su entrambe le corsie durante le operazioni di soccorso che si sono concluse intorno alle ore 21.30.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione le due auto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si sono scontrate frontalmente, pare per l'invasione di corsia da parte di una delle vetture. Nello schianto il 47enne, conducente di una delle due auto è deceduto all'istante. Il passeggero, un 20enne, è stato traportato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento, mentre la ragazza che viaggiava sull'altra vettura è stata trasportata all'ospedale di Legnago.