Ascensori bloccati, allagamenti, alberi caduti: in due ore raffica di soccorsi in tutto il Friuli

Il maltempo si abbatte sul Friuli Venezia Giulia:blackout, alberi caduti, linee telefoniche interrotte. Raffica di interventi per i Vigili del fuoco in tutta la regione a causa del maltempo che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi, 17 agosto. Dalle 17 circa i vigili del fuoco dei comandi provinciali del Friuli Venezia Giulia sono impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente. Tra le 17 e le 19 sono una trentina gli interventi conclusi e 23 quelli in corso e circa 25 quelli in coda. Le tipologie delle richieste di soccorso sono diberse e tipiche del maltempo: ascensori bloccati, allagamenti, alberi caduti, pali cornicioni e intonaci pericolanti. Al momento la situazione si sta normalizzando ma le sale operative dei 4 comandi (Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia) continuano a ricevere qualche richiesta d'intervento. Un palo della linea telefonica è caduto in strada a Bertiolo (Ud), provocando la interruzzione della linea. Ultimo aggiornamento: 19:35