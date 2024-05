Maltempo, temporali su parte dell'Italia per (quasi) tutta la settimana: ecco dove e quando pioverà. Le previsioni

Settimana all'insegna del maltempo quella che caratterizzerà la nostra Penisola, con il peggioramento più incisivo delle condizioni meteo che interesserà soprattutto le regioni settentrionali e parte del Centro Italia. E se già tra oggi (martedì 28 maggio) e domani (mercoledì 29) le previsioni non sono delle più rosee, a preoccupare maggiormente saranno le giornate di giovedì e venerdì, che vedranno l'arrivo di due impulsi perturbati che porteranno forti temporali, nubifragi e grandine, con possibili nuove criticità nelle zone già colpite da forte maltempo negli scorsi giorni.

I temporali

Prima di questa acuta fase di maltempo, è prevista solo dell'instabilità che interesserà un po' tutta l'Italia. Oggi (martedì) sarà una giornata caratterizzata da una variabilità atmosferica diffusa, con possibilità di piogge e temporali sparsi. Mercoledì, l'instabilità si concentrerà prevalentemente sulle regioni del Centro e del Sud, dove potranno verificarsi rovesci temporaleschi. Attesi poi i due impulsi temporaleschi tra giovedì e venerdì: al momento, secondo 3b meteo, non si ha una stima precisa delle precipitazioni cumulabili durante questi eventi. Tuttavia, le previsioni indicano che in alcune zone si potranno superare i 100mm di pioggia, comportando un aumento significativo del rischio di allagamenti e altre criticità.

Martedì 28 maggio: persistenza di temporali sul Nord Est

La giornata di martedì vedrà la saccatura formata dal fronte di lunedì insistere ancora sull'Italia nord orientale, stimolando temporali localmente forti sia al mattino che nelle ore centrali della giornata. Verso sera è prevista una progressiva attenuazione dei fenomeni. Anche il Centro e il Sud saranno interessati da temporali pomeridiani, che tenderanno a formarsi tra l'Appennino e l'Adriatico e potranno risultare intensi. Al contrario, il Nord Ovest, la fascia tirrenica e le Isole maggiori dovrebbero godere di maggiore soleggiamento. Le temperature subiranno un lieve e contenuto aumento al Nord, mentre altrove sono attesi leggeri cali.

Mercoledì 29 maggio: una breve tregua

Mercoledì potrebbe rappresentare la migliore giornata della prima metà della settimana grazie a un temporaneo promontorio anticiclonico di matrice azzorriana che si estenderà sull'Italia, garantendo condizioni di tempo più stabile. La mattinata sarà prevalentemente soleggiata, salvo qualche addensamento lungo l'Adriatico che potrebbe portare brevi rovesci. Nel pomeriggio, tuttavia, si prevede una intensificazione dell'instabilità con temporali che interesseranno le zone interne appenniniche e la fascia adriatica. Isolati piovaschi potranno verificarsi anche sulle Alpi. Durante la notte, forti temporali arriveranno su buona parte del Nord. Le temperature non subiranno variazioni significative.

Giovedì 30 maggio: nuovo maltempo

Secondo 3b meteo, le giornate di giovedì e venerdì vedranno un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa di una saccatura nord atlantica che affonderà con maggiore decisione sull'Europa centro occidentale, innescando una fase acuta di maltempo destinata a colpire prevalentemente il Nord e parte del Centro Italia. Giovedì, i fenomeni più intensi dovrebbero interessare soprattutto Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, e in parte Toscana, Umbria e Marche.

Si tratterà per lo più di temporali con alto rischio di nubifragi e grandine.

Venerdì 31 maggio: nubifragi al Nord

Venerdì, il maltempo colpirà nuovamente tutto il Nord e le stesse zone del Centro, ma con maggiore intensità. La Riviera Ligure sarà interessata da piogge di forte intensità, mentre le pianure lombardo-piemontesi vedranno cieli coperti con pioggia moderata. Sulle Alpi occidentali, ci saranno nubi sparse con ampie schiarite, mentre le Alpi centrali sperimenteranno cieli coperti con piogge deboli. Nel Nord Est, la laguna veneta e le pianure venete saranno colpite da piogge di forte intensità. Sul versante tirrenico del Centro Italia, i litorali vedranno nubi sparse con ampie schiarite, mentre sulla capitale il cielo sarà nuvoloso con alcune aperture. Sull'Adriatico, la dorsale vedrà cieli nuvolosi con locali aperture, mentre altrove ci saranno nubi sparse con ampie schiarite. Prevalentemente nuvoloso al sud.

Weekend del 2 giugno

Brutte notizie per il primo weekend di giugno: le ultime proiezioni meteorologiche, fornite da 3b meteo, continuano a indicare scenari di maltempo per una parte della Penisola. Questo è dovuto a una persistente circolazione di bassa pressione sull'Europa centro-occidentale, la stessa che scatenerà il maltempo nei giorni appena precedenti. Sebbene non sia ancora del tutto chiaro dove si organizzerà il minimo ciclonico, è ormai abbastanza probabile che la saccatura associata coinvolgerà l'Italia settentrionale e una parte del Centro.