Segna all'Inter e festeggia la vittoria coi compagni. E i ladri rubano nella casa di Arslan

Dopo la vittoria con l'Inter è andato a festeggiare il successo e anche il suo gol, il terzo messo a segno dalla squadra di Andrea Sottil ai danni dei nerazzurri di Inzaghi. Ma per il calciatore dell'Udinese Tolgay Arslan la domenica sportiva si è conclusa con una brutta sorpresa, visto che nel frattempo i ladri avevano approfittato dell'assenza per andare a rubare nell'abitazione del giocatore tedesco di origini turche. Arrivato a tarda sera di domenica 18 settembre nella casa udinese dove vive, Arslan ha subito notato che una porta finestra dell'abitazione era stata forzata e che i ladri avevano provveduto a mettere in disordine numerose stanze alla ricerca di gioielli e altra merce di valore da portare via. Al calciatore dell'Udinese non è rimasto che avvisare i carabinieri, giunti sul posto per un sopralluogo e raccogliere la denuncia del calciatore dell'Udinese che non aveva ancora potuto stabilire cosa fosse stato portato via dai ladri e a quanto ammontasse il danno arrecato.