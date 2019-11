Lutto, si è spento l'ex sindaco Antonio Scarano

di Marco Corazza

Lutto a Gorizia,sindaco della città dal 1980 al 1992. Scarano, 89 anni, era arrivato dalle Marche in Friuli Venezia Giulia, di fatto diventando punto di riferimento per tutto l'isontino. A lungo è stato al fianco dei commercianti, tanto da dirigere l'assoczione goriziana., con incarichi che lo vedevano impegnato già negli anni 60. Fu proprio la sua amministrazione a completare l'autoporto alle porte di Gorizia e la sede dell'Università. Quando gli mancò poco alla fine del terzo mandato deciso di lasciare. In città sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio, tra cui quello del sindaco Rodolfo Ziberna, che proprio Scarano lo lanciò in politica 29 anni fa di fatto entrando in Giunta.