UDINE - «Mi ha messo le mani al collo, per qualche istante ho pensato che sarei morta soffocata». Adelaide Andriani, 28 anni, specializzanda in Chirurgia generale, è ancora scossa per quanto accaduto nella serata di sabato 7 gennaio quando era di turno come guardia medica a Udine nella sede del Gervasutta. Ad aggredirla è stato l'accompagnatore di un paziente straniero, probabilmente pakistano. È la terza aggressione che subisce, le altre due in carcere a Udine, dove era stata chiamata come guardia medica. «La prima aggressione per fortuna è stata più o meno verbale, mentre la seconda volta mi è stato tirato addosso uno sgabello tramite le sbarre della cella e solo grazie all’intervento della guardia, che mi ha spostato di peso, non ho preso i pezzi in faccia», racconta Andriani, originaria della provincia di Monza e della Brianza, da due anni in Friuli per seguire la scuola di specialità. Con lei, sabato sera, la dottoressa Giada Aveni, 31 anni di Gemona, che è riuscita a liberare la collega dalla mano violenta. L'uomo aveva tentato di sferrare un calcio anche a Giada, ma non è riuscito a colpirla. «Chiediamo più tutela nello svolgimento del nostro lavoro» è l'appello lanciato da Giada, che ha deciso di denunciare quanto accaduto anche attraverso il suo profilo Facebook. «Non è possibile che un medico nell’esercizio delle proprie funzioni venga aggredito per aver invitato un paziente, dopo avergli prestato le cure ritenute opportune, a recarsi in pronto soccorso nel suo interesse; non è ammissibile rischiare la propria vita sul posto di lavoro perché non si è abbastanza tutelati, perché spesso il medico di continuità assistenziale viene considerato un medico di serie B!».