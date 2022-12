Rissa in Pronto Soccorso la vigilia di Natale: 35enne insulta e aggredisce medici e infermieri. Poliziotto colpito con un pugno

TREVISO - Crea scompiglio in Pronto Soccorso, aggredendo infermieri e medici, colpendo con un pugno un agente di polizia : protagonista un 35enne del Ghana residente a Treviso. Il fatto è avvenuto alla vigilia di Natale all'ospedale Ca' Foncello.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo è stato trovato riverso a terra di fronte ad un locale in viale della Repubblica, due ragazze lo hanno notato e hanno allertato i soccorsi. I sanitari del 118 lo hanno portato quindi in ambulanza in Pronto Soccorso e, proprio mentre il medico lo stava auscultando, il 35enne ha perso le staffe. Insulti alla dottoressa, botte, pugni, un putiferio. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, questa mattina la convalida.