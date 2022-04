Varata la Seabourn Pursuit, ultima nata della flotta Cimolai Mariotti

TRIESTE - Lo scafo di Seabourn Pursuit, nave “expedition” firmata da T. Mariotti e gemella di Seabourn Venture, è stato reso galleggiante a Trieste, dopo essere giunto a bordo della barge, un'enorme chiatta, Arcalupa di Cimolai, lunga 127,2 metri, larga 36,8 metri e con una capacità di carico di 9800 tonnellate.

Seabourn Pursuit, costruita presso i cantieri Cima a San Giorgio di Nogaro, infrastruttura ormai consolidata di T. Mariotti e Cimolai, proseguirà il suo viaggio con destinazione Genova, dove verrà completata nei prossimi mesi.

Cimolai spa, protagonista da oltre 70 anni nella progettazione e realizzazione di strutture complesse in acciaio, di proprietà dell’Ing. Luigi Cimolai, ha attualmente un giro d’affari che si attesta intorno ai 500 milioni di euro e impiega oltre 3000 lavoratori, di cui 1500 diretti, in progetti iconici in tutto il mondo (Europa, Stati Uniti, Canada, America Latina, Medio Oriente e Africa). Tra i tanti progetti spicca il telescopio più grande del pianeta, l’Elt (Extremely Large Telescope), con uno specchio primario di 39 metri di diametro, che avrà sede nel deserto dell’Atacama in Cile.