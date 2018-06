di E.B.

MONFALCONE - Festa delle grandi occasioni nei cantieri navali di Monfalcone nel segno di Msc: l'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha consegnato oggi la "", l'ultima nave da crociera realizzata per la compagnia del comandante Gianluigi Aponte. Per la cerimonia di consegna sono intervenuti a Monfalcone tra gli altri i presidenti di Friuli Venezia Giulia e Veneto, Massimiliano Fedriga e, l'ad di Fincantieri,, il comandante Aponte, il charmain di Msc, Pierfrancesco Vago, l'ad Gianni Onorato. Msc Seaview e' la seconda nave di un piano di investimenti che ne prevede 4 per complessivi 3,5 miliardi. E' costata 800 milioni, e' la 15/ma unita' della flotta e puo' ospitatepiu' 1.500 persone d'equipaggio. Con una stazza lorda superiore a 153 mila tonnellate e una lunghezza di 323 metri, Msc Seaview è la navead essere mai stata progettata e costruita in Italia, dove ha generato occupazione per migliaia di persone con circa 10 milioni di ore/uomo. Grazie al suo design iconico e innovativo, che segna un punto di svolta nell’architettura navale contemporanea, riuscendo a ricavare grandi spazi all'aperto, la nave offre un'esperienza di vacanza in forte simbiosi con il mare, particolarmente adatta a chi ama navigare le acque temperate.Msc Seaview è inoltre la terza nave della compagnia ad essere varata nel corso degli ultimi 12 mesi, nell’ambito di un piano globale diche prevede la costruzione di un totale di 12 nuove navi entro il 2026, anno in cui la capacità passeggeri del gruppo crocieristico – che è già leader nel Mediterraneo, in tutta Europa, in Sud America e Sud Africa – verrà triplicata. Considerando la costruzione di Msc Seaview e della gemella Msc Seaside, oltre alle due navi già ordinate a Fincantieri (classe Seaside Evo) che arriveranno nel 2021 e nel 2023, gli investimenti di Msc Crociere nella sola cantieristica in Italia superano i 3,5 miliardi di euro, generando una ricaduta economica complessiva sul territorio stimabile in circa 10 miliardi.Nel pomeriggio di oggi, Msc Seaview lascerà Monfalcone, destinato a diventare il suo home-port, dove sabato 9 giugno si svolgerà la cerimonia di Battesimo e il giorno successivo la nave partirà per la crociera inaugurale nel Mediterraneo.