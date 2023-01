Unabomber, accertamento genetico su dieci reperti. Tra gli indagati spunta un nome nuovo

TRIESTE - Nella giornata di oggi, giovedì 19 gennaio, il Procuratore di Trieste Antonio De Nicolo ha dichiarato di voler procedere a nuove analisi su dieci reperti, sequestrati nell'ambito delle indagini sugli attentati attribuiti al caso "Unabomber". È stata quindi formulata una richiesta d'incidente probatorio indirizzata al Gip di Trieste. Tali esami consentiranno di verificare se sia possibile identificare il responsabile o più dei gravi delitti commessi.

Al fine di procedere a tale esame, l'Ufficio della Procura ha riaperto le indagini per dieci persone, già considerate nel corso dei procedimenti avviati all'epoca e successivamente archiviati. Inoltre nel registro degli indagati è stata iscritta un'altra persona, sulla base di una fonte dichiarativa «la cui attendibilità appare problematica ed è tutta da verificare».

Il procuratore

Il Procuratore capo, Antonio De Nicolo, ha precisato nella nota che «nei confronti di nessuna delle dieci persone menzionate nella richiesta d'incidente probatorio come '"ersone sottoposte a indagine" sono stati acquisiti elementi tali da consentire di convogliare le investigazioni in una precisa direzione: sarà l'accertamento genetico, sperabilmente, elementi utili a tal fine». Le persone che erano state coinvolte in passato sono state iscritte nel registro degli indagati per evitare di incappare in questioni di nullità o di inutilizzabilità. Le loro posizioni, comunque, all'epoca, erano state tutte archiviate. De Nicolo inoltre sottolinea che per tutte e dieci gli indagati, fino al termine dell'accertamento ogni «frettolosa attribuzione di responsabilità» sarebbe una «gratuita illazione».