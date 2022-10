Unabomber, recuperati un capello e della saliva sull'uovo-esplosivo: «Riaprite le indagini, è possibile identificarlo»

PORTOGRUARO - Unabomber: nel 2000 un uomo di Azzano X (Pordenone) acquistò una confezione di uova al Continente di Portogruaro ma, una volta a casa, notò che da una delle uova usciva uno strano filo, e consegnò l'intera confezione ai Carabinieri. All'uomo era collegata una carica esplosiva; furono recuperati un capello e saliva.

La richiesta è di rianalizzare oggi, alla luce dei progressi tecnologici, quei reperti, come ad esempio la banca dati del Dna in Italia, istituita proprio nei mesi in cui lo Stato archiviava l'inchiesta a carico del sospettato principale dell'epoca, l'ingegner Elvo Zornitta di Azzano Decimo.

A chiedere la riapertura delle indagini c'è anche Francesca Girardi, di 28 anni, che nel 2003, quando aveva 9 anni, giocando con un amichetto sul greto del Piave, raccolse un evidenziatore giallo che gli esplose in faccia. A svolgere le indagini negli si sono succeduti centinaia di investigatori, coordinati alternativamente da più procure: Pordenone, Udine, Treviso, Venezia e Trieste.