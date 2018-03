Unabomber, Zornitta fa causa al poliziotto che esaminò le prove

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOPADOVA Unabomber ha imperversato per 13 anni tra Veneto e Friuli, ferendo e mutilando bambini e adulti con diaboliche mini-trappole esplosive. Un mostro che all'improvviso è scomparso nel nulla ed è rimasto un nome senza volto. Per quei terribili crimini era stato accusato l'ingegnere friulano Elvo Zornitta, sospettato proprio di essere il bombarolo del Nordest, ma alla fine del tutto scagionato. E in quella terribile vicenda c'era finito anche il poliziotto di Piove di Sacco in provincia di Padova, tutt'ora in servizio, Ezio...