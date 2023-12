Trieste. Tasse non pagate, sequestrati a un imprenditore beni per 600 mila euro

TRIESTE - La guardia di finanza di Trieste ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso per oltre 600 mila euro dal Tribunale di Trieste su richiesta del Pm Matteo Tripani. Il provvedimento ha colpito le quote societarie di un'azienda attiva nell'organizzazione di eventi sportivi, il cui rappresentante legale, un imprenditore triestino cinquantacinquenne, è attualmente indagato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Riscontri contabili, documentali e accertamenti bancari approfonditi sull'imprenditore indagato hanno permesso di identificare stratagemmi mirati a eludere il pagamento dei debiti tributari, tra cui la simulata cessione a terzi di cespiti per oltre 600.000 euro, utilizzati per la gestione ordinaria dell'impresa senza considerare il debito tributario preesistente.