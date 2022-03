Poliziotti uccisi nella sparatoria, il questore Tittoni: «Ci aspettiamo giustizia»

TRIESTE - «Attendiamo che vengano illustrati i termini della perizia effettuata» su Alejandro Augusto Stephan Meran, «che finora non sono stati veicolati. C'è molta attenzione, perché è una ferita ancora aperta, un lutto non metabolizzato. Ci aspettiamo giustizia, nel senso più ampio di valutazione globale del tutto».

Lo ha detto il questore di Trieste, Irene Tittoni, in vista della prossima udienza, prevista per lunedì prossimo, del processo al cittadino dominicano accusato di aver ucciso i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, durante una sparatoria in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019. Nel corso dell'udienza è prevista la discussione sulla perizia psichiatrica svolta su Meran, sulla quale poi si pronuncerà la Corte d'Assise.