Accusato di duplice omicidio per la sparatoria in questura, ora Meran chiede scusa

TRIESTE - «Chiedo scusa per i gravi fatti». È quanto ha dichiarato Alejandro Augusto Stephan Meran nella sua lettera di rinuncia a comparire alla prima udienza del processo a suo carico. Il documento è stato letto oggi in aula a Trieste dai suoi legali, Alice e Paolo Bevilacqua. Meran è accusato dell'uccisione dei due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta nella sparatoria avvenuta in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Poliziotti uccisi in questura, il killer chiede il rito immediato TRIESTE Sparatoria in Questura: Meran a giudizio anche per aggressione in... TRIESTE Sparatoria in questura: 7 colpi del killer freddarono i due agenti TRIESTE Agenti uccisi in Questura: l'omicida trasferito dal Coroneo a... TRIESTE Il killer della Questura perde la testa e si scaglia sugli agenti: un...

«Il nostro non è un atteggiamento di indifferenza verso le famiglie che hanno subito il lutto - spiegano i legali difensori - soffriamo anche noi per le loro perdite». Riferendosi poi al loro assistito, i legali hanno ricordato che «si trova in carcere a Verona, è stazionario e sta assumendo la sua terapia. Non manifesta atteggiamenti violenti, ma ha un comportamento mite e collaborativo».