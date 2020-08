TRIESTE - Verso le 5 di questa mattina la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento aggravato e per il possesso ingiustificato di un oggetto atto a offendere un triestino.



Senza apparenti motivi ha forato con un coltello (successivamente sequestrato) le gomme di alcune vetture in sosta in via Giulia. © RIPRODUZIONE RISERVATA