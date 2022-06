Ritorna il volo per Olbia: la Sardegna ora sarà raggiungibile due volte alla settimana da Trieste

TRIESTE - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, riattiva da oggi, venerdì 17 giugno, il collegamento in partenza dall'aeroporto di Trieste verso Olbia. Dallo scalo triestino, si potrà raggiungere direttamente la Sardegna due volte a settimana, ogni martedì e venerdì. Con l'avvicinarsi dell'estate 2022, il ripristino della tratta punta a sostenere il settore turistico, duramente colpito dalla pandemia Covid-19. In estate Volotea opererà nel suo network con una flotta di 41 aeromobili (erano 36 nell'estate 2019): a seguito dell'arrivo di Airbus A320 aggiuntivi, Volotea arricchirà l'offerta, grazie alla maggiore capacità dei nuovi aeromobili e al loro raggio di volo più ampio. In termini di volume, Volotea aumenterà la capacità dei posti di circa il 40% rispetto al 2019 (quando l'offerta era di 8 milioni di posti). La compagnia aerea prevede di trasportare tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri quest'anno, circa il 32% in più rispetto al suo record assoluto registrato nel 2019, quando sono stati trasportati 7,6 milioni di passeggeri.