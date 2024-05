Amore e morte, fate e spiriti: sul palco del Verdi ritorna il balletto con "Giselle"

TRIESTE - Torna il grande balletto sul palcoscenico del teatro lirico Giuseppe Verdi con il titolo comunemente considerato l’icona del Romanticismo Europeo ed oggi irrinunciabile classico per chi ama la danza, la "Giselle" di Adam sul libretto del teorico romantico Gautier ispirato dal poeta tedesco Heine.

L'opera

Favola di amore e morte, fate e spiriti, Giselle mantiene inalterato il suo fascino evocativo, onirico, elegante e sentimentale, soprattutto nella nuova e lodata produzione di SNG Opera in Balet di Ljubliana, partner del Verdi, guidata dal carismatico direttore artistico veronese Renato Zanella.

Firmata dall’attuale direttore del corpo di ballo dell’Opera di Parigi, lo spagnolo José Carlos Martinez, questa Giselle rappresenta oggi una delle migliori versioni possibili in campo internazionale.

La Giselle di Adam e Gautier

Opera obbligata per chiunque ami il balletto, Giselle di Adam e Gautier rappresenta ancora oggi un caposaldo ineludibile del grande balletto romantico, e questa sua natura iconica, fiabesca e sentimentale, rimane inviolabile e resistente a qualsiasi attualizzazione e quindi ci giugne in forma classica, elegante e sontuosa, nella nuova produzione di Ljubljana con la coreografia di José Carlos Martinez, ex primo ballerino dell’Opera di Parigi. Il ruolo di Giselle sarà impreziosito dalla star del Marinsky-Kirov e dell’Opera Nazionale di Kiev Anastasia Matvienko. In alternanza con la Matvienko nel ruolo, la star slovena Nina Noc. La giovane giapponese Marin Ino chiude il terzetto delle Giselle giuliane. Nel ruolo del protagonista maschile Albrecht Kenta Yamamoto, giapponese cresciuto artisticamente prima in Cina e poi a Londra, dal 2010 colonna portante del balletto sloveno. Con lui Yujin Muraishi, già in Romeo e Giulietta nel ’23 e il giovane italiano Filippo Jorio.