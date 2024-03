Il Rossetti è il primo teatro italiano a entrare nella Broadway League. Tutto iniziò con una mail da New York

TRIESTE - Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è «il primo teatro italiano a entrare nella Broadway League», l'associazione di categoria dei produttori degli spettacoli teatrali a Broadway che assegna, tra l'altro, i prestigiosi Tony Awards, gli Oscar del teatro americano.

Quella mail da New York

Nei mesi scorsi, spiegano dal teatro, «il direttore organizzativo Stefano Curti ha ricevuto una mail da New York da parte della presidente della League, nella quale si esprimeva un giudizio molto positivo sull'attività portata avanti dal Rossetti nelle ultime stagioni per la grande attenzione che veniva posta alle produzioni teatrali tipiche di Broadway, come i musical e i grandi eventi internazionali.

La Broadway League

La mail si concludeva con l'invito a entrare a far parte della League quale international member. La richiesta di adesione doveva però essere sostenuta da almeno due lettere di presentazione da parte membri della League, che sono puntualmente arrivate dalla Really Useful Company, la società di Andrew Lloyd Webber, e da Cameron Mackintosh, il più grande produttore teatrale al mondo». Per il teatro, «si tratta di un riconoscimento molto importante» per l'attività svolta e di «una conferma del grande impatto internazionale che tale attività ha avuto non solo tra il pubblico, con le migliaia di biglietti venduti in tutto il mondo per i grandi spettacoli come The Phantom of the Opera, Six, Les Misérables e Mamma Mia!, ma anche tra gli addetti ai lavori».

La Broadway League conta circa 700 membri e ne fanno parte produttori e gestori dei teatri di Broadway e delle principali città Usa. A livello internazionale fanno parte della League i principali produttori del West End e il colosso Stage Entertainment, leader del mercato dei musical in Germania, Francia, Spagna e Olanda.