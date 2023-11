Redipuglia, i presidenti Fontana e Casellati per l'omaggio ai 100.000 caduti della Prima guerra mondiale

REDIPUGLIA - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, è giunto al Sacrario militare di Redipuglia (Gorizia) per partecipare alle celebrazioni nel Giorno dell'Unità nazionale e delle forze armate. Ad accoglierlo alla base del Sacrario, la resa degli onori. Il presidente è accompagnato dalla ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, in rappresentanza del governo e dal generale di corpo d'armata, Maurizio Riccò, delegato dal capo di Stato maggiore dell'Esercito come massima autorità militare presente alla cerimonia. Fontana ha quindi percorso la via eroica del Sacrario e ha raggiunto il sacello del Duca d'Aosta. Successivamente, è stata deposta una corona d'alloro ed è stato osservato un minuto di silenzio. Il Sacrario custodisce le salme didurante la Grande guerra.