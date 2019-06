Punti nascita, la decisione: chiude Palmanova e riapre Latisana

di E.B.

TRIESTE - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso:(sospeso da un paio d'anni) e verrà chiuso quello attualmente operativo a Palmanova. La previsione di spostamento del punto nascita è contenuta inpredisposto dall'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi al disegno di legge "omnibus" al vaglio, da oggi, del Consiglio regionale riunitosi a Trieste. Forte la reazione delle opposizioni con tanto di bagarre in Aula poichè il contenuto dell'emendamento è stato divulgato alla stampa lasciando ignari i consiglieri regionali che ancora non disponevano del testo, consegnato in un momento successivo. Particolarmente acceso il diverbio tra il segretario regionale del Pd Cristiano Shaurli e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin che ha sospeso la seduta gridando al dem «» replicando alle accuse di mala gestio dei lavori.«Dopo tante ricerche abbiamo scovato il documento segreto che inchioda Riccardi, e il centrodestra, alle loro responsabilità. Chiederò personalmente l’accesso agli atti per averne copia ufficiale - tuona il- fu lui e la Giunta Tondo, nel 2012, a voler chiudere il punto nascita di Latisana (oltre a Gorizia): è giusto che nella Bassa friulana tutti lo sappiano. Lo stesso Riccardi che ora,e per soddisfare una precisa promessa elettorale, cambia idea, vuole riaprirlo e fare marcia indietro, per giunta in un contesto di calo delle nascita del 20% e dove Palmanova è l’unico (assieme a Pordenone) ad essere in controntendenza con un +6%. Come si può pensare di chiuderlo? Qui non stiamo parlando di qualità e sicurezza ma di giochetti politici sulla salute delle persone».