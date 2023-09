Ruba profumi per 500 euro, poi si nasconde tra i cassonetti: arrestata

TRIESTE - Una quarantanovenne è stata arrestata per il reato di "furto aggravato" commesso all'interno di un esercizio pubblico del centro cittadino. I militari dell'Arma erano impegnati nel cosiddetto servizio di "carabiniere di quartiere" quando si sono accorti dell'attivazione del sistema di allarme in un negozio di Corso Italia, notando poi una donna che stava scappando.

I Carabinieri di via Hermet sono quindi intervenuti in maniera tempestiva raggiungendo l'interessata che si era nascosta tra alcuni cassonetti presenti in strada: hanno così rinvenuto una borsa di proprietà della donna, dove aveva nascosto quattro confezioni di un costoso profumo, per un valore complessivo di oltre 500 euro.

Al termine degli atti di rito, la donna è stata arrestata e portata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

Le confezioni di profumo rubate invece, ancora intatte, sono state restituite subito al titolare del negozio.