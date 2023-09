Trieste. Vendevano prodotti scaduti: confisca e maxi sanzione per quattro locali etnici

TRIESTE - Qualche settimana fa la Polizia locale ha effettuato alcuni controlli presso tre esercizi commerciali “etnici” di Largo Barriera. In tutti e tre i locali sono state riscontrate violazioni con conseguente confisca di ingenti prodotti scaduti. Sono stati infatti sequestrati oltre 64 prodotti di natura alimentare messi in vendita oltre la data di scadenza (riferita all’anno 2022). Essendo considerate micro-imprese, sono stati sanzionati per un importo di 3.340 euro. Oltre al sequestro della merce, i titolari degli esercizi commerciali sono stati sanzionati, con l’importo di 1.100 euro, per la mancata tracciabilità e provenienza dei prodotti ortofrutticoli. Anche il Nucleo Operativo Territoriale, presente in zona Largo Barriera per effettuare controlli nella zona, ha riscontrato alcune irregolarità in un esercizio commerciale di via Madonnina. Il locale è stato sanzionato per la vendita di alimenti scaduti che sono stati posti sotto sequestro.