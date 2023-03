Mensa scolastica, cibo scaduto servito agli studenti. Maxi sanzione ad una ditta di ristorazione che opera nel trevigiano

TREVISO - Controlli dei Nas nelle mense scolastiche di Treviso, sequestrati 40 chilogrammi di cibo scaduto. Nell'ambito dei controlli effettuati in Italia dai Carabinieri per la tutela della salute sulla verfica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering delle mense scolastiche, nel trevigiano sono stati sequestrati 40 kg di prodotti congelati tra scaduti e privi di tracciabilità. Tra questi carne, prodotti di ortofrutta e lattiero caseari. Gli alimenti erano anche conservati in confezioni anonime.

Carenze igienico sanitarie e cibo scaduto in una mensa trevigiana

Nella stessa scuola trevigiana sono state accertate anche delle carenze igienico-sanitarie e strutturali dei locali, e sono state comminate, a carico del titolare della ditta che gestisce il servizio mensa della scuola, sanzioni pecuniarie per 3.500 euro.