Sparò e uccise due poliziotti in Questura, Cassazione: «Ricorso inammissibile»

TRIESTE - Ricorso inammissibile. Sarebbe questo il parere del sostituto procuratore generale della Cassazione Antonietta Picardi in merito al ricorso avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Trieste del 28 aprile 2023 che confermava la sentenza di primo grado di assoluzione di Stefan Meran Alejandro Augusto per riconosciuta incapacità di intendere e di volere. Meran è il cittadino dominicano che il 4 ottobre 2019, costituitosi per il furto di un motorino, portato in Questura a Trieste uccise gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

Secondo quanto si è appreso, la Procura generale di Cassazione confuterebbe il contenuto del ricorso sia per quanto riguarda l'erronea valutazione della prova (con riferimento alle diverse consulenze psichiatriche) sia per l'erronea applicazione di legge. Analogamente, ritiene infondata la questione di costituzionalità sollevata dalla Procura generale di Trieste. Meran, che oggi ha 33 anni, è stato assolto in primo e secondo grado per vizio di mente, in quanto ritenuto non imputabile. Nei suoi confronti è stata disposta la misura di sicurezza detentiva del ricovero in una Rems per un minimo di 30 anni.