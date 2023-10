Trieste. Sparò e uccise due poliziotti in Questura, assolto perché "folle": la Procura presenta ricorso in Cassazione

TRIESTE - La Procura generale presso la Corte d'Appello di Trieste ha depositato ricorso in Cassazione per la sentenza di assoluzione di Alejandro Augusto Stephan Meran responsabile dell'omicidio di due poliziotti - Matteo Demenego e Pierluigi Rotta - in Questura, a Trieste, il 4 ottobre 2019.

Il ricorso porta la firma del Procuratore generale, Carlo Maria Zampi, unica autorità che possa presentarlo in questa fase giudiziaria. Meran è stato assolto sia in primo grado (maggio 2022) che in appello (aprile 2023) in quanto ritenuto non imputabile per vizio di mente: per lui era stata disposta l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva del ricovero in una Rems per almeno 30 anni.

Meran dovrebbe in questo momento trovarsi nella Rems di Calice al Cornoviglio (La Spezia) dove sarebbe stato trasferito in maggio dal carcere di Verona.