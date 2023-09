Nuova perizia psichiatrica per Alejandro Meran, uccise in Questura gli agenti Rotta e Demenego

TRIESTE - È stato conferito allo psichiatra Federico Piani l'incarico di valutare nuovamente la pericolosità sociale di Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano assolto per vizio di mente nel processo per l'uccisione dei due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, durante una sparatoria avvenuta in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019.

L'udienza

A deciderlo è stata oggi la Corte d'Appello di Trieste, durante un'udienza convocata per la rivalutazione periodica della pericolosità sociale di Meran.