Sparatoria in Questura, killer assolto: la Procura impugna la sentenza

TRIESTE - La Procura generale di Trieste oggi ha proposto appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Trieste con la quale Stephan Meran Alejandro Augusto è stata assolto dall'accusa del duplice omicidio dei poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia dell'intenzione della Procura generale di impugnare la sentenza. I due agenti furono uccisi in Questura nell'ottobre di tre anni fa, e Meran fu assolto in quanto ritenuto non imputabile. A questo punto l'Ufficio dovra' chiedere l'esecuzione di un'altra perizia, perché allo stato degli atti la conclusione della perizia depositata in primo grado non può essere diversa.