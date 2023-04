Poliziotti uccisi in Questura, la Corte d'Appello conferma l'assoluzione per Meran

TRIESTE - La Corte d'assise d'Appello di Trieste ha confermato oggi, 28 aprile 2023, la sentenza di primo grado a carico di Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano a processo per l'uccisione dei due agenti di polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego durante la sparatoria avvenuta in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019. In primo grado Meran era stato assolto in quanto ritenuto non imputabile per vizio di mente. Per lui era stata disposta l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva del ricovero in una Rems per almeno 30 anni.