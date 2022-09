«Folle non imputabile»: ecco perchè Meran è stato assolto, aveva ucciso due poliziotti in questura a Trieste

TRIESTE - Follia. Questa la motivazione per cui Alejandro Augusto Stephan Meran è stato assolto lo scorso 6 maggio per aver ucciso i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Sono state rese note le ragioni che hanno spinto i giudici della Corte di Assise Enzo Truncellito e Camillo Poilucci a scrivere la sentenza di 42 pagine: un «folle non imputabile e quindi non punibile».

Era il 4 ottobre 2019 quando Meran è stato arrestato per rapina e nel tentativo di fuggire ha sparato a Rotta e Demenego. Secondo i giudici le condizioni psichiatriche di Meran «erano al momento del fatto talmente gravi e pervasive da escluderne in toto l'impunibilità». L'uomo si trova nel carcere di Verona ma nella sentenza si indicava il suo trasferimento in una struttura specializzata.