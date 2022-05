Agenti uccisi nella sparatoria in Questura a Trieste, il pm chiede l'assoluzione per Meran: ​«Non a cuor leggero»

TRIESTE - Il pm Federica Riolino ha chiesto, «non a cuor leggero», l'assoluzione per aver commesso il fatto in stato di non imputabilità per Alejandro Augusto Stephan Meran, accusato di aver ucciso gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta in una sparatoria in Questura a Trieste. La richiesta è arrivata al termine di una requisitoria di circa un'ora davanti alla Corte d'Assise di Trieste. Riolino, sottolineando la «grande pericolosità sociale» di Meran, ha chiesto l'applicazione di una misura di sicurezza «in una struttura idonea». La perizia psichiatrica richiesta dalla Corte aveva escluso «totalmente la capacità di volere» di Meran. Questa mattina in Aula erano presenti, tra gli altri, il padre e fratello di Demenego, Fabio e Gianluca. Assente invece l'imputato.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Sparatoria in questura, lo psichiatra: «Per Meran percorso di... TRIESTE Poliziotti uccisi nella sparatoria, il questore Tittoni: «Ci... TRIESTE Uccise due poliziotti in Questura, Meran non è imputabile. La... TRIESTE/VERONA Accusato di duplice omicidio per la sparatoria in questura, ora Meran... TRIESTE Poliziotti uccisi in questura, il killer chiede il rito immediato TRIESTE Agenti uccisi in Questura: Procura chiude le indagini, atti depositati IL RICONOSCIMENTO Agenti uccisi in questura a Trieste, cittadinanza onoraria per Matteo... TRIESTE Il killer della Questura perde la testa e si scaglia sugli agenti: un... SPARATORIA A TRIESTE La confessione del killer: «Ho sentito delle voci che mi...

Stamani c'è stato un sit in per esprimere «solidarietà alle famiglie delle vittime» e chiedere «che la giustizia faccia il suo corso», la manifestazione è stata promossa dal sindacato di polizia Fsp davanti al tribunale di Trieste, in concomitanza con la nuova udienza del processo a carico di Alejandro Augusto Stephan Meran. «Siamo per la seconda volta in sit in» davanti al tribunale, come nella precedente udienza -ha spiegato il segretario generale provinciale di Fsp, Edoardo Alessio - «in primo luogo per dare solidarietà ai parenti delle vittime e poi per dare un segnale di presenza nella speranza che la giustizia faccia il suo corso e che riusciamo ad avere una condanna per questa persona che ha due omicidi sulle spalle».