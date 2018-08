"Pizzicati" a rubare cavi di rame, in auto già 60 chili: quattro arresti

di E.B.

TRIESTE - Sono stati letteralmente pizzicati con le mani nel rame,- tre triestini tutti tra i 21 e 26 anni e una 28enne serba -nel comprensorio della ex ditta "Pirelli" di via dell'Istria dove i carabinieri hanno notato qualcosa di anomalo e hanno chiesto alla centrale operativa l'ausilio di un'altra pattuglia per accedere all'area e controllare cosa stava succedendo. I sospetti si sono rivelati fondati: i quattro giovani avevano già recuperato e caricatoe stavano ancora lavorando per smontare altri cavi.Sono stati tutti arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione della Procura della Repubblica. E' accaduto lo scorso sabato notte, nel corso della quale una pattuglia di militari del nucleo radiomobile ha notato untra due giovani. Alla vista della pattuglia uno dei due, 24enne triestino, ha cercato di disfarsi di una bustina gettandola a terra ma è stato visto dai carabinieri che si sono fermati e hanno recuperato l’involucro, contenente alcuni. Lo spacciatore è stato denunciato mentre il cliente è stato segnalato alla Prefettura in quanto assuntore di stupefacenti. Durante il controllo dei due ragazzi, i carabinieri hanno notato sopraggiungere un’auto, una VW Golf con a bordo due persone. L’uomo alla guida, vedendo la pattuglia dell’Arma ha avuto un’esitazione che ha insospettito i militari. I Carabinieri hanno quindi fermato l’auto per un controllo, accertando che il passeggero, 24enne bosniaco, era sottoposto al regime della detenzione domiciliare. È stato pertantoe riportato presso il domicilio, mentre il coetaneo alla guida, di nazionalità kosovara, è stato denunciato per favoreggiamento.