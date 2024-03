Peculato, l'​ex consigliere regionale leghista Ugo De Mattia finisce in carcere

TRIESTE - Finisce in carcere dell'ex consigliere regionale leghista Ugo De Mattia, dopo la condanna in Cassazione a 4 anni e due mesi per l'accusa di peculato.

I carabinieri del Comando provinciale di Trieste hanno eseguito questa mattina, mercoledì 27 marzo 2024, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'accusa di peculato riguarda fatti commessi tra il 2010 e il 2012.

Chi è Ugo De Mattia

De Mattia, nato a Cividale del Friuli, è stato presidente del Collegio dei Revisori del Comune di San Giovanni al Natisone (Udine) dal 1995 al 2001 e componente del Collegio dei Revisori del Comune di Manzano dal 2000 al 2006. Durante la sua carriera politica ha assunto anche il ruolo di capogruppo Lega Nord in consiglio comunale a Manzano. Sposato, con tre figlie, è diplomato in ragioneria, è un libero professionista con studio in Manzano (Udine) e iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Udine, al registro dei Revisori contabili.