Pascolo abusivo lungo la pista ciclopedonale: pastore denunciato

TRIESTE - Aveva occupato indebitamente un'area boschiva facendone un pascolo. L'uomo - denunciato dalla Polizia locale dopo un'indagine scattata dalle numerose segnalazioni dei cittadini - si era appropriato indebitamente di un'area boschiva di circa 12 ettari di proprietà comunale, adiacente alla pista ciclo-pedonale Cottur. L'aveva recintata con un filo elettrificato per adibirla arbitrariamente ad attività agro-pastorale e al ricovero di numerosi animali. Questa iniziativa, oltre che penalmente rilevante, ha reso di fatto impossibile ai fruitori della zona il transito sui numerosi sentieri che la attraversano e che conducono alla pista Cottur. In una prima fase delle operazioni, il Comune di Trieste aveva notificato a G.R. la diffida a occupare l'area in questione e l'invito a ripristinare lo stato dei luoghi.

Poiché l'invito non era stato accolto è scattata l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Giudice per le indagini preliminari: lunedì mattina, 11 settembre, la Polizia locale ha posto sotto il vincolo del sequestro preventivo l'intera area occupata abusivamente.

Data la presenza dei numerosi animali (bovini, ovini, cavalli e fauna avicola), la Polizia locale ha fatto intervenire sul posto il personale veterinario di Asugi: dopo aver constatato le buone condizioni di salute e di manutenzione, gli animali sono stati affidati alle cure di un custode giudiziale espressamente designato. G.R. è stato denunciato a piede libero per invasione di terreno. Gli animali per il momento resteranno nella stessa area e, in attesa di una loro prossima idonea sistemazione, saranno accuditi da volontari.