Era espulso ma lavorava in nero nell'allevamento: 5600 euro di multa e attività sospesa

TARCENTO - In allevamento lavoravano in nero: multa salta e attività sospesa. A finire nei guai un allevatore del Tarcentino che è stato denunciato dai carabinieri che avevano avviato le indagini nella zona. Gli investigatori dell'Arma stavano effettuando degli accertamenti negli allevamenti con l'ausilio del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine, assieme a quelli del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Udine e Tolmezzo e con il contributo della locale stazione oltre al Corpo Forestale Regionale. Quando sono arrivati nell'allevamento di Tarcento hanno scoperto due lavoratori in nero. Uno di loro, un malese, era sprovvisto del permesso di soggiorno ed era già finito nei guai per un provvedimento di espulsione dall' Italia. Per questo è stato denunciato per non aver osservato l'ordine che gli era stato imposto. Nei guai anche il titolare dell'allevamento che è stato sanzionato con una multa di 5600 euro e denunciato per il lavoro irregolare. Non solo perché l'attività gli è stata sospesa.



