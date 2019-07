​Migranti, è la Slovenia ad alzare il muro: altri 40 km di filo spinato

di Maurizio Bait

TRIESTE - Sul confine fra Italia e Slovenia non si erigerà alcun muro anti-migranti, almeno per adesso, in attesa di verificare l'effetto sul campo delle pattuglie miste di polizia: troppe le polemiche esplose dopo l'ipotesi avanzata dal governatore friulano Fedriga e dal ministro dell'Interno Salvini. In compenso, in Slovenia non perdono tempo in chiacchiere e rafforzano le proprie difese lungo la loro frontiera esterna dell'area Schengen: il confine croato.Il ministro dell'Interno sloveno, Bostajan Poklukar, ha infatti reso operativi due provvedimenti. Il primo: il distaccamento di ulteriori 35 soldati da dislocare in più punti della frontiera Schengen per affiancare gli agenti sloveni impegnati nel pattugliamento lungo il confine. Il personale di sorveglianza potrà contare su mezzi blindati come pure sull'impiego di droni per intercettare tempestivamente i tentativi di ingresso.