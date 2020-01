Migranti. Fuga di 8 persone dal Cpr di Gradisca: hanno usato gli idranti

GRADISCA D'ISONZO (GORIZIA) - Otto persone, in regime di detenzione amministrativa al Cpr di Gradisca d'Isonzo, sono fuggite dal centro utilizzando degli idranti per salire il muro di cinta e facendo un salto di circa quattro metri.



L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica. Ne dà notizia il quotidiano Il Piccolo. Dei fuggitivi, due sono stati bloccati dalle forze dell'ordine poco distante e un terzo nei pressi di Palmanova (Udine), gli altri cinque hanno fatto perdere le loro tracce.



E' la seconda fuga che si verifica da quando il centro è stato riaperto circa un mese fa: a inizio gennaio tre persone era riuscite a eludere la sorveglianza e a scappare. La struttura isontina è costantemente sorvegliata dalle forze dell'ordine che si avvalgono anche dell'ausilio di circa 200 telecamere. A Gradisca d'Isonzo sono ospitati in regime di detenzione amministrativa anche alcuni degli ospiti dei Cpr di Torino e Bari recentemente resi inagibili. © RIPRODUZIONE RISERVATA