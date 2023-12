Mestre, inseguimento su via Castellana. Fugge dai carabinieri e si schianta con l'auto contro un albero: ferito il conducente

MESTRE - ​Inseguimento su via Castellana. Fugge dai carabinieri e si schianta contro un albero: ferito il conducente. Pochi minuti fa un'auto si è schiantata contro un albero a Mestre su via Castellana, in zona Zelarino, di fronte a Villa Elena. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo, che proveniva da Treviso, era inseguito dai carabinieri forse per non essersi fermato a un posto di blocco.

Il conducente poi, all'altezza di Villa Elena, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantondosi contro un albero. In seguito al forte impatto la macchina avrebbe preso fuoco e il conducente sarebbe stato trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri di Treviso e Mestre.