Incidente la sera di Santo Stefano: 60enne in condizioni critiche

DOLEGNA DEL COLLIO - Due persone, tra cui un uomo di circa 60 anni di età, sono state soccorse questo pomeriggio, 26 dicembre 2023, dal personale medico infermieristico per le ferite riportate in un incidente stradale verificatosi a Dolegna del Collio, lungo la ex provinciale 14, all'incrocio tra la viabilità che porta a Vencò e quella che conduce in località Sant'Anna. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due mezzi leggeri. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone rimaste ferite: una è stata controllata sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale; l'altra, un uomo di circa 60 anni, è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie.