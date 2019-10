l'agente scelto Matteo Demenego e l'agente Pierluigi Rotta. È quanto emerge dalla ricostruzione della Questura di Trieste. Tutto inizia quando, in via Carducci, una donna viene rapinata e denuncia di essere stata scaraventata a terra da un ragazzo di colore che le aveva rubato il motorino. Nel pomeriggio arriva una chiamata alla sala operativa nella quale un dominicano, Carlysle Stephan Meran, riferisce di avere appreso dal fratello Alejandro Augusto Stephan Meran che quest'ultimo era l'autore della rapina e si dice disponibile ad accompagnare le forze dell'ordine al domicilio dell'uomo per recuperare il mezzo. L'uomo precisava anche che il fratello «soffriva di disturbi psichici, pur non essendo allo stato seguito dai servizi di igiene mentale».





TRIESTE - Sono due le pistole d'ordinanza delle quali si è impossessato il dominicano che ieri, alla Questura di Trieste, ha ucciso

Intanto Alejandro Stephan Meran, l'assassino dei due agenti uccisi ieri alla Questura di Trieste si è avvalso della facoltà di non rispondere . Nella serata di ieri il magistrato di turno ed il procuratore, dopo che il primo in Questura aveva sentito il fratello del pluriomicida, si sono recati in ospedale per interrogare l'indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. I magistrati lo hanno dichiarato in stato di fermo. È attesa la decisione del gip sulla convalida del fermo.

E questi sono gli antefatti, ma veniamo all'esatta ricostruzione di quanto avvenuto. Dopo che Alejandro ha sparato e colpito i poliziotti, il fratello Carlysle si è barricato all'interno dell'ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Trieste. Secondo la ricostruzione della sparatoria avvenuta ieri, l'uomo, una volta sentiti i colpi di pistola, impaurito e sotto shock, ha sbarrato la porta dell'ufficio spostando una scrivania. Poi, non udendo più gli spari, è scappato nei sotterranei dell'edificio, dove è stato individuato e bloccato da alcuni agenti.