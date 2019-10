Assassinio degli agenti: omaggio all'Altare della Patria, fiaccolata a Trieste

di E.B.

TRIESTE - Decine di auto della polizia a sirene spiegate davanti l'Altare della Patria hanno reso omaggio nella serata di ieri 4 ottobre a Roma ai due agenti uccisi -- durante una sparatoria nella Questura di Trieste. Le volanti si sono ritrovate davanti al Milite Ignoto, con i poliziotti all'esterno delle auto per ricordare i colleghi. Numerosi i romani e turisti che si sono fermati per immortalare il momento. Trieste oggi si è risvegliata angosciata e sotto choc: il lutto cittadino proclamato dal sindaco Roberto Dipiazza prevede l'esposizione a mezz'asta in segno di lutto di tutte le bandiere sugli edifici pubblici e la sospensione delle attività ludico-ricreative organizzate da uffici e servizi comunali. Inoltre il Comune invita - nel caso di eventi pubblici di intrattenimento - a tenere. Sospesi tutti gli eventi previsti nella giornata odierna in occasione della 51ma edizione della Barcolana. Alle 19 è in programmadei due giovani poliziotti nella chiesa della Beata Vergine del Rosario in piazza Vecchia.A seguire - alle 19.30 - si terràla cittadinanza tutta è invitata a partecipare con una candela accesa. Fin dalle prime ore del mattino i cittadini si sono recati davanti all'ingresso della Questura per deporre un mazzo di fiori. I taxi in servizio esporranno un nastro nero in segno di lutto e di riconoscenza per il lavoro che svolgono ogni giorno tutte le forze dell'ordine. I- ai microfoni delle tv locali e nazionali - ha parlato di "dolore enorme" specificando che nei riguardi dei due fratelli dominicani "stavano facendo degli accertamenti" riferiti alla rapina commessa in mattinata. Il Questore, che ha udito chiaramente i colpi di pistola, ha ringraziato "per la prontezza e la professionalità quegli agenti che sono riusciti a fare in modo che questa persona armata non circolasse in città perchè è stata bloccata qui sul marcipiede".