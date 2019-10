Matteo Demenego e Pierluigi Rotta: chi sono gli agenti vittime della sparatoria di Trieste

Matteo era a Trieste dal 2013

Matteo Demenego, uno dei due poliziotti uccisi a Trieste, aveva 31 anni. Era un agente semplice. Era diventato poliziotto con il 186/o corso allievi agenti ed era stato assegnato a Triste il 24 settembre del 2013.

TRIESTE - L'agente scelto, napoletano di 34 anni. L'agente semplice, 31 anni di Velletri, alle porte di Roma. Sono i due agenti di polizia morti nella sparatoria avvenuta all'interno della questura di Trieste. Entrambi in servizio presso l'Upgsp sono morti dopo i tentativi disperati di rianimazione.Rotta era figlio di un poliziotto, attualmente in pensione, che ha lavorato a Napoli. Dolore e sgomento negli uffici della Questura di Napoli per la tragica morte del 34enne. Ad ucciderli Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, dominicano. Il fratello, che ha tentato la fuga nei sotterranei, si chiama Carlysle Stephan Meran, 32enne. Entrambi sono titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.