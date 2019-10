Fermati i due fratelli che hanno sparato contro gli agenti

I due fratelli che hanno sparato contro alcuni agenti della Questura di Trieste e ne hanno uccisi due sono stati fermati. È quanto si apprende dalla Questura.

La prima ricostruzione della sparatoria: la nota della questura

Nel pomeriggio personale delle Volanti stava procedendo ad attività di ricerca del responsabile della rapina di uno scooter avvenuta nelle prime ore del mattino. In questo contesto erano stati accompagnati in Questura due persone per gli accertamenti del caso. Per motivi in fase di accertamento, uno dei trattenuti ha distolto l’attenzione degli agenti ed ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi i fermati hanno tentato di fuggire dal Palazzo della Questura, sono stati inseguiti, altri colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all'esterno dell'edificio, alla fine i due malviventi sono stati fermati.



Arma sfilata dalla fondina degli agenti?

Non è ancora chiaro se i due indiziati di furto abbiano o meno sfilato una o più pistole dalle fondine degli agenti di polizia. Un dettaglio ancora da chiarire.

Il testimone della sparatoria:

Il titolare di un locale della zona ha riferito di aver sentito spari provenienti dall'interno della Questura. Pochi istanti dopo l'uomo ha detto di aver visto un giovane uscire di corsa dalla Questura con in mano un'arma. Quest' ultimo avrebbe provato ad aprire un'auto della polizia parcheggiata lì davanti, ma inutilmente perché la vettura era chiusa. Subito dopo sono giunti alcuni agenti che lo hanno bloccato a terra.



Il ministro dell'Interno stasera a Trieste

Secondo quanto si è appreso, in serata dovrebbe giungere a Trieste il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.



La reazione del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga

«Partirò immediatamente per Trieste dove questo pomeriggio è avvenuta una sparatoria, per incontrare il questore e chiarire le dinamiche di questo evento drammatico». Lo ha detto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga lasciando un convegno del Cantiere Friuli dell'ateneo friulano, dove veniva presentato un libro, dopo aver appreso telefonicamente della sparatoria avvenuta a Trieste. Durante un'intervista a Telequattro Massimiliano Fedriga ha dichiarato

TRIESTE -questo pomeriggio nella Questura di Trieste e all'esterno dell'edificio,, tre agenti e uno dei due aggressori. I due agenti deceduti,, avevano riportato ferite gravissime, la conferma del decesso è arrivata anche dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che ha già annunciato l'intenzione di proclamare il lutto cittadino per sabato 5 ottobre. Passanti in fuga e panico in strada quando la sparatoria si è portata fuori dal palazzo. Il fatto è accaduto tra la via del Teatro Romano e via di Tor Bandena. La Polizia ha transennato l'area e via del teatro romano è stata chiusa.«Ho molta rabbia, non vorrei fare dichiarazioni fuori luogo, sto andando in questura, ma sono molto preoccupato e amareggiato e arrabbiato per quanto successo. E' inaccettabile che qualcuno spari a freddo a due agenti di polizia».