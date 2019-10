L'assassino dei due poliziotti e il fratello a Belluno fino a due anni fa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PONTE NELLE ALPI - C'è la mano bellunese dietro alla morte dei due agenti della Questura di Trieste uccisi ierii a bruciapelo dalla pistola d'ordinanza sfilata loro dalla fondina di uno dei due dopo essere stati aggrediti. Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni di nazionalità dominicana che ha materialmente crivellato di colpi i due poliziotti, e il fratello Carlysle, secondo il questore di Belluno Lidia Fredella, sarebbero stati residenti a Ponte nelle Alpi fino al 2017. Altri riscontri, non ancora confermati ufficialmente, parlano però della presenza dei due fratelli in provincia fino alla scorsa primavera. La polizia bellunese fin da ieri sera si è messa al lavoro cercando di ricostruire con precisione gli spostamenti dei due, raccogliendo informazioni sugli eventuali contatti ancora esistenti in provincia tra i due fratelli ed eventuali parenti o amici. E, al momento, si ignorano quali siano stati i motivi che li avevano spinti a fissare il domicilio a Ponte nelle Alpi.