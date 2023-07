Il giallo sulla morte di Liliana Resinovich, disposta una nuova perizia sul corpo della donna

TRIESTE - La Procura di Trieste ha affidato all'antropologa forense Cristina Cattaneo, l'incarico di redigere una perizia medico-legale che servirà a fare chiarezza sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa da casa a Trieste il 14 dicembre del 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio del 2022 nel parco dell'ex Opp a San Giovanni. Docente all'Università di Milano e direttrice del Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense da lei fondato assieme al collega Marco Grandi nel 1995, Cattaneo avrà tempo fino a dicembre per completare gli accertamenti. A riportare la notizia è il quotidiano "Il Piccolo". L'esperta - che già in passato si è occupata di casi di grande rilievo come quelli di Yara Gambirasio, David Rossi, Stefano Cucchi e Elisa Clasps solo per citarne alcuni - è stata incaricata dalla Procura di eseguire degli approfondimenti dopo che gip Luigi Dainotti ha respinto la richiesta di archiviazione disponendo un supplemento di indagini.