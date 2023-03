Infarto nello studio medico mentre attende la visita: 56enne rianimato col defibrillatore, ma è grave

Staranzano (Gorizia) - Paura in un ambulatorio medico: un uomo di 56 anni è stato soccorso questo pomeriggio a Staranzano, nel Goriziano, dopo essere stato colto da un malore cui è seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo oggi - 27 marzo - poco dopo le 15 mentre si trovava all'interno dell'ambulatorio del medico di famiglia dove si era recato per una visita. Il medico ha chiamato subito il Nue112: mentre gli infermieri della Sores inviavano sul posto l'equipaggio di un'automedica e di un'ambulanza, il medico di famiglia e le persone che si trovavano nello studio hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

È stato utilizzato un defibrillatore che si trovava in prossimità dello studio medico: la posizione del defibrillatore è stata indicata dagli infermieri della Sores che, a video, tramite la geolocalizzazione del dispositivo, lo hanno individuato subito, fornendo precise coordinate. L'infermiere della Sores è rimasto in contatto telefonico con una persona presente sul posto; un utente dello studio è uscito portando il defibrillatore nell'ambulatorio e il medico ha eseguito la rianimazione. Il personale medico infermieristico dell'ambulanza e dell'automedica hanno preso in carico il 56enne, continuando la rianimazione. Il suo cuore ha ripreso a battere. È stato portato prima all'ospedale di Monfalcone dove è stato stabilizzato e quindi è stato trasferito all'ospedale di Cattinara in codice rosso.