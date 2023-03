Incidente nella notte a San Pier d'Isonzo. Scontro tra due auto, una finisce in un fossato: ferite due persone

SAN PIER D'ISONZO - Poco prima delle 23 di ieri, venerdì 3 marzo, a San Pier d'Isonzo, in via XXV Aprile, all'altezza del civico 44, si è verificato un incidente fronto laterale, che ha coinvolto due auto, una delle quali è finita in un fossato a bordo strada. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'ambulanza proveniente da Cormons ed è stato attivato in un primo momento anche l'elisoccorso (poi rientrato). Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, trasportate all'ospedale di Monfalcone con ferite non gravi. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Attivati i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.